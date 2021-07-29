MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI

Manavgat'ta öğle saatlerinde başlayan yangın, akşam saatlerinde rüzgar nedeniyle etkisini artırdı.

Manavgat'ta öğle saatlerinde başlayan yangın, akşam saatlerinde rüzgar nedeniyle etkisini artırdı. Çolaklı bölgesinde yükselen alevler nedeniyle orman bölge müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda arazöz bölgeye sevk edildi. Bölgede elektriklerin kesik olması nedeniyle vatandaşlar karanlıkta evlerinin önünde bekleyişlerini sürdürürken bazı vatandaşlar ise yol kenarından alevleri tedirgin bakışlarla seyretti. Çolaklı mahallesinde yaşayan Ayşe Aktaş, hayvanlarının yanında beklediğini söyledi. Sabaha kadar ahırdaki keçi ve ineklerini korumak için uyumayacağını belirten Aktaş, 'Korktuk ama mal da canın yongası. Mecburen onları bekleyeceğim. Başka bir şeyimiz kalmadı" dedi.

Öte yandan yanan alana çok yakın noktada muz seralarının olduğu, yangının rüzgarın etkisiyle birlikte seralara doğru ilerlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı