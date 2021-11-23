Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar BARUT ve Yönetiminden Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'e Ziyaret
Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar BARUT ve Yönetimi; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'e makamında nezaket ziyaretinde bulundular.
MANAVGAT, ANTALYA (Habermetre) - Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar BARUT ve Yönetimi; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'e makamında nezaket ziyaretinde bulundular.
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