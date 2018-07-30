Manavgat Side'de Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti yakınında erkek cesedi bulundu.

Kent karşısındaki zeytin ağacının altında hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. 112 sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 66 yaşındaki Selami Biricik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA