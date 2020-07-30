Manavgat Şelalesi, bayram için hazır
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Manavgat Şelalesi, bayram için hazır

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde her yıl 2 milyona yakın yerli ve yabacı turistin ziyaret ettiği dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nde, Kurban Bayramı için hazırlıklar tamamlandı.

Manavgat Şelalesi, bayram için hazır
30.07.2020 08:11 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:14

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde her yıl 2 milyona yakın yerli ve yabacı turistin ziyaret ettiği dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nde, Kurban Bayramı için hazırlıklar tamamlandı.

Bütün dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında alınan tedbirler kapsamında ziyarete kapatılan Manavgat Şelalesi, normalleşme süreciyle tatilcileri yeniden ağırlamaya başladı. Girişte maske takması zorunlu olan ve vücut ısıları ölçülen ziyaretçiler, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu zamanlarda bile doğal ortamda hem serinliyor hem de seyir teraslarından şelalenin doğal güzelliğinin keyfini çıkarıyor. Birçok tatilci, özçekim yaparak yaşadıkları anı ölümsüzleştirirken, şelalenin maskotu olan papağanlarla da fotoğraf çektiriyorlar.

Manavgat Şelalesi İşletme Tesisleri Müdürü Cengiz Bilgir, Covid-19 salgınını ardından şelale içerisinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yeniden hizmet vermeye başladıklarını ve personele de gerekli eğitimleri verdiklerini söyledi. Manavgat Şelalesi'nin geçen yıl yaklaşık 2 milyon yerli ve yabancı turisti ağırladığını anlatan Bilgir, "Salgından en çok turizm sektörü etkilendi. Bölgemizdeki birçok otel halen kapalı. Şu anda salgın sebebiyle daha çok yerli misafirlere hizmet veriyoruz. Umudumuz, AB ve diğer ülkelerinde sınırları açması. Böylece yabancı misafirlerimize de hizmet vereceğiz" dedi.'GÜZELLİKLERİNİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUZ'Manavgat Şelalesi olarak Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Bilgir, "Buraya gelen ziyaretçilerimiz muhteşem bir güzelliğin tadını çıkarıyor, keyfini yaşıyor. Biz de önümüzdeki günlerde kutlayacağımız Kurban Bayramı için hazırlıklarımızı tamamladık. Misafirlerimizi Manavgat Şelalesi'nin doğal güzelliklerini görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.Batman'dan Manavgat'a ailesiyle birlikte tatile gelen öğretmen İdris Taymur, şelalenin çok güzel bir yer olduğunu belirterek, "Buraya daha önce de gelmiştim ama o zaman milli eğitimin düzenlediği bir seminere geldim. Kış aylarıydı. Yazın ilk defa geliyorum. Harika bir yer. Herkesin görmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.Konya'dan ailesiyle birlikte Manavgat'a gelen ve şelaleyi ziyaret eden lise öğrencisi Berfin Karacaer, ortamın çok güzel olduğunu söyleyerek, "Manavgat Şelalesi'ne ilk defa geliyorum. Muhteşem bir yer. Bence herkes burayı görmeli" diye konuştu.'HERKES GÖRMELİ'

Eşi ve arkadaşlarıyla birlikte Manavgat Şelalesi'ne gelen Emre Öz ise şelaleye girişte herkesin vücut ısısının ölçüldüğünü ve maske takma zorunluluğunun olduğunu belirterek, "Burası çok güzel bir yer. Girişte hepimizi sosyal mesafe ve maske konusunda uyardılar. Ama bazılarımız, örneğin ben, bu güzellik karşısında maskeyi filan unutuyoruz. Bence herkes böyle bir güzelliği görmeli" dedi.


Kaynak: DHA

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