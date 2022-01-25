Manavgat şehir merkezine 14 yıl aradan sonra kar yağdı - Haberler
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Manavgat şehir merkezine 14 yıl aradan sonra kar yağdı

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Haberler | Güncel

Manavgat şehir merkezine 14 yıl aradan sonra kar yağdı Türkiye'yi etkisi altına alan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar, 14 yıl aradan sonra Antalya'nın Manavgat ilçesi şehir merkezinde etkisini gösterdi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat şehir merkezine 14 yıl aradan sonra kar yağdı

ANTALYA - Türkiye'yi etkisi altına alan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar, 14 yıl aradan sonra Antalya'nın Manavgat ilçesi şehir merkezinde etkisini gösterdi. Gece 05.00 sıralarında başlayan ve 1 saati aşkın bir süre devam eden kar, önce yağmurla karışık kara ardından da sağanak yağmura dönüştü.

Sabaha karşı etkisini gösteren kar yağışı ile günlerdir kar yağmasını bekleyen bazı vatandaşlar, sokağa çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık 1 saat süren kar yağışı, yerini önce sulu kara ardından da sağanak yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte refüj, bahçe ve araçların üzerindeki karlar eriyerek suya dönüştü.

Manavgat şehir merkezine 14 yıl aradan sonra kar yağdı

Manavgat şehir merkezine 14 yıl aradan sonra kar yağdı

Manavgat şehir merkezine 14 yıl aradan sonra kar yağdı

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri

Manavgat, Antalya, Türkiye, kar, Güncel, Haber

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