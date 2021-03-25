Manavgat Sanayi Köprülü kavşağı 10 gün trafiğe kapatıldı
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Manavgat Sanayi Köprülü kavşağı 10 gün trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Manavgat Sanayi Köprülü kavşağı 10 gün trafiğe kapatıldı

Manavgat Sanayi Köprülü Kavşağı, Karayolları ekiplerince yapılacak çalışma nedeniyle en az 10 gün araç trafiğine kapatıldı.

Manavgat Sanayi Köprülü Kavşağı, Karayolları ekiplerince yapılacak çalışma nedeniyle en az 10 gün araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekipleri, köprülü kavşağın bağlantı noktalarında oluşan hasarların giderilmesi için çalışma başlattı.

Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu üzerinde bulunan Sanayi Köprülü Kavşağı, Kara yolları ekiplerince gerçekleştirilecek onarım çalışmaları nedeniyle Alanya'dan Antalya istikametine olan tarafında trafiğe kapatıldı. Sanayi Köprülü kavşağında köprü üzerindeki bağlantı noktalarında çelik profil genleşmesi nedeniyle derzlerde oluşan hasarların giderilmesi için başlatılan çalışmaların en az 10 gün süreceği, havanın yağışlı olması durumunda bu sürenin uzayabileceği bildirildi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri, çalışmalar bitene kadar trafik akışının yan yoldan gerçekleştirileceğini, köprü girişinde gerekli işaretleme ve tabelaların konulduğu, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiğini söylediler. - ANTALYA

Manavgat Sanayi Köprülü kavşağı 10 gün trafiğe kapatıldı
Manavgat Sanayi Köprülü kavşağı 10 gün trafiğe kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 14:19:15. #1.15#
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