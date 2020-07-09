Manavgat sahilleri atlı jandarmaya emanet GEÇEN haziran ayında Manavgat'a gelen atlı jandarma timi, ormanlık bölgeler ve sahilde devriyelerini artırdı.

GEÇEN haziran ayında Manavgat'a gelen atlı jandarma timi, ormanlık bölgeler ve sahilde devriyelerini artırdı.

Yeni tip koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte turistlerin ve vatandaşların tatil için tercih ettiği Manavgat sahilleri ile ormanlık alanlarda, atlı jandarma timi devriye sayısını artırdı. Manavgat'ın Sorgun Ormanı, Titreyengöl ve sahil bölgesinde devriyeye çıkan 'Başak' ve 'Polat' adlı 2 at ile Jandarma Üstçavuş Hatice Özbek ve jandarma Çavuş Mehmet Ali Oflu'dan oluşan atlı tim, vatandaşların ilgi odağı oldu.Vatandaşlar atları severken fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: DHA