Manavgat sahilinde telef olmuş domuz bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manavgat sahilinde telef olmuş domuz bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Manavgat sahilinde telef olmuş domuz bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç turizm bölgesinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu sahilde telef edilmiş domuz bulundu.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç turizm bölgesinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu sahilde telef edilmiş domuz bulundu. Domuzun, domuz taşıyan yük gemisinden düştüğü veya öldükten sonra atıldığı tahmin ediliyor.

Dün akşam saatlerinde Kızılağaç turizm bölgesinde 5 yıldızlı otellerin sahilinde balık avlayan vatandaşlar sahilde boylu boyunca yatan telef olmuş domuzla karşılaştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine sahile giden Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahilden kepçe ile aldıkları domuzu, kamyona koyarak gömmek üzere sahilden ayrıldı.

Sahildeki telef olmuş domuzun, domuz taşıyan bir yük gemisinden düşmüş veya öldükten sonra atılmış olabileceği, ya da son günlerde Manavgat'ta etkili olan yağışlar sırasında Manavgat ırmağına düşerek sürüklenip Kızılağaç sahiline gelmiş olabileceği belirtildi. - ANTALYA

Manavgat sahilinde telef olmuş domuz bulundu

Manavgat sahilinde telef olmuş domuz bulundu

Manavgat sahilinde telef olmuş domuz bulundu

Manavgat sahilinde telef olmuş domuz bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Manavgat, Antalya, Turizm, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title