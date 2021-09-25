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Manavgat polisinden gece-gündüz huzur operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manavgat polisinden gece-gündüz huzur operasyonu

Gündüz okullar bölgesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik çalışma yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, havanın kararmasıyla birlikte kafeler caddesinde huzur uygulaması gerçekleştirdi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Gündüz Okullar bölgesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik çalışma yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, havanın kararmasıyla birlikte kafeler caddesinde huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç'ın göreve başlamasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların huzur ve güvenli bir şekilde yaşamlarını devam ettirmeleri amacıyla huzur uygulamalarına hız verdi. Gündüz saatlerinde okullar bölgesinde çocukların ve gençlerin korunması amacıyla yapılan uygulamada, okullar bölgesinde seyir halindeki araçlar ile servis araçlarının kontrolü yapılırken detaylı çalışma gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 85 şahıs, 5 metruk bina, 41'i servis aracı olmak üzere 143 araç, 11 internet kafe, 3 oyun salonu, 6 kahvehane, 5 içkili mekan, 8 büfe ile 21 park denetlendi. Uygulamada 5 araca 2 bin 552 lira ceza işlem uygulanırken, aranan bir kişi hakkında işlem yapıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla yapılan uygulamaların günün değişik saatlerinde, değişik yer ve mekanlarda aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi. - ANTALYA

Manavgat polisinden gece-gündüz huzur operasyonu

Manavgat polisinden gece-gündüz huzur operasyonu

Manavgat polisinden gece-gündüz huzur operasyonu

Manavgat polisinden gece-gündüz huzur operasyonu

Manavgat polisinden gece-gündüz huzur operasyonu

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