Manavgat Naras Barajı ekonomiye 561 milyon lira fayda sağladı
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Manavgat Naras Barajı ekonomiye 561 milyon lira fayda sağladı

Manavgat Naras Barajı ekonomiye 561 milyon lira fayda sağladı
Anadolu Ajansı / Levent Kişi - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 2014'te hizmete alınan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Naras Barajı'nın, ekonomiye 561 milyon liralık fayda sağladığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 2014'te hizmete alınan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Naras Barajı'nın, ekonomiye 561 milyon liralık fayda sağladığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada, silindirle sıkıştırılmış beton gövde sınıfında inşa edilen Manavgat Naras Barajı'nın hem sulama hem de taşkın koruma özelliklerinin olduğunu belirtti.

Manavgat ilçe merkezinin yanı sıra tarım arazileri ile turistik tesislerin, 78 metre yüksekliği bulunan baraj sayesinde sellerden zarar görmesinin önüne geçildiğine işaret eden Yıldız, ayrıca Naras Çayı kontrol altına alınarak, 71 bin 420 dekar alanın modern sistemlerle sulandığını vurguladı.

Çay kontrol altına alındığından kış aylarında olası taşkınlar sebebiyle alçak kotlarda işletilen Oymapınar Barajı'nın daha üst kotlarda çalıştırılmaya başlandığına dikkati çeken Yıldız, "Bu sayede barajda üretilen elektrik enerjisi yılda 20,80 GWh arttı. Manavgat Naras Barajı, hizmete alındığı 2014'den bugüne kadar Türkiye ekonomisine 561 milyon lira katkı sağladı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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