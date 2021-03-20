Manavgat, MITT Moskova Turizm Fuarı'nda tanıtıldı
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Manavgat, MITT Moskova Turizm Fuarı'nda tanıtıldı

20.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:16
Manavgat, MITT Moskova Turizm Fuarı'nda tanıtıldı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), MITT Moskova Turizm Fuarı'nda stant açarak Manavgat-Side turizm destinasyonunu tanıttı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), MITT Moskova Turizm Fuarı'nda stant açarak Manavgat-Side turizm destinasyonunu tanıttı.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, yaptığı açıklamada, salgına rağmen MITT Moskova Turizm Fuarı'na katıldıklarını, hedeflerinin 2021 turizm sezonunda fazla turist getirmek olduğunu söyledi.

Fuarda, Rusların Side-Manavgat destinasyonuna yönelik tanıtım standına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Boztaş, "Fuarda Manavgat Side turizm destinasyonunun tanıtımını gerçekleştirdik. Fuar çok güzeldi. Arkadaşlarımız acentecilerle görüşmeler yaptı. 2021'de Moskova'dan ciddi bir turist akınına uğrayacağız diye düşünüyorum." dedi.

MATSO olarak destinasyonu tanıtmak amacıyla 12-14 Nisan'da gerçekleşecek Ukrayna UITT Kiev 2021 Turizm Fuarı'na da katılacaklarına değinen Boztaş, bu fuarın da güzel geçmesini beklediklerini ifade etti.

Boztaş, "Mayısta İngiltere, haziranda da Avrupa pazarları açılarak 2021 sezonunun 2020'ye göre daha iyi şekilde geçireceğimizi umut ediyorum. Bunda ülkemizde güvenli turizm sertifikası uygulaması ve turizmde çalışan personellerimizin aşılanmış olması önemli bir etken olacak diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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