Manavgat Meslek Yüksekokulu kalifiye eleman eksiğini giderecek
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Manavgat Meslek Yüksekokulu kalifiye eleman eksiğini giderecek

Manavgat Meslek Yüksekokulu kalifiye eleman eksiğini giderecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manavgat Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı, başta muz olmak üzere tropik iklim meyveleri konusunda kalifiye eleman yetiştiriyor.

Manavgat Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı, başta muz olmak üzere tropik iklim meyveleri konusunda kalifiye eleman yetiştiriyor. Öğretim Üyesi Dr. Sabriye Atmaca, amaçlarının tarım alanında ihtiyaç duyulan yetkin ve vasıflı ara eleman yetiştirmek olduğunu söyledi.

Türkiye'de önemli bir üretim potansiyeline sahip olan ve yakın zamana kadar sadece Alanya-Anamur sınırları arasında gerçekleştirilen muz üretiminin son yıllarda bölgenin dışına taştığını ve üretim alanlarının genişlediğini belirten Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı Öğretim Üyesi Dr. Sabriye Atmaca Manavgat bölgesinde de örtü altı muz yetiştiriciliğinin halen yeni yatırımlarla devam ettiğini kaydetti.

Manavgat Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı olarak amaçlarının organik tarımın ilkeleri doğrultusunda sorumluluk alacak derecede mesleki birikime sahip, alanındaki yenilikleri takip eden, yetkin ve vasıflı ara eleman yetiştirmek olduğunu söyleyen Atmaca, "Bulunduğumuz bölge itibariyle hızlı gelişim gösteren örtü altı muz yetiştiriciliğinin ihtiyaç duyduğu kalifiyeli ara eleman ihtiyacını karşılamak, öğrencilerimizin muz konusunda daha donanımlı yetiştirebilmek için okulumuzda Manavgatlı hayırseverlerin destekleriyle muz yetiştiriciliğine uygun bin 250 metrekarelik muz serası yaptırılmıştır" diye konuştu

Muz ve tropik meyvelerin adaptasyonu belirlenecek

Muz uygulama serasında muzun yanında bölgede yetiştirilme şansı olan diğer tropik meyvelerinde gelişme durumlarının araştırılması ve öğrencilerin bu konularda da bilgi sahibi olması amaçlandığına dikkat çeken Dr. Atmaca sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda Prof. Dr. Hakan Sert hocamızın yürütücülüğünde, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden tropik iklim meyveleri konusunda Uzman Prof. Dr. Hamide Gübbük hocamızın danışmanlığında, Dr. Öğretim üyesi Sabriye Atmaca, Dr. Öğretim üyesi Aylin Kabaş, Dr. Öğretim üyesi Halil İbrahim Yolcu, Öğr. Gör. Gökhan Erdoğan bölüm hocalarımızın yer aldığı projemiz Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından yaklaşık 63 bin Türk Lirası ile desteklenmiştir. Hazırlanan bu projede tropik meyvelerden muzda 6 farklı çeşidin, papaya ve pitayada ikişer çeşidin Manavgat koşullarında örtüaltında adaptasyonları belirlenecektir. Ayrıca öğrencilerimiz sadece teorik derslerle değil uygulamalı olarak bu türleri öğrenebileceklerdir." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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