Manavgat merkezdeki ilk yangın böyle başladı
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Manavgat merkezdeki ilk yangın böyle başladı

Manavgat merkezdeki ilk yangın böyle başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'ta 28 Temmuz günü başlayan ve 10 gündür devam eden yangında ilçe merkezindeki ilk yangında yaşananlar ortaya çıktı.

Manavgat'ta 28 Temmuz günü başlayan ve 10 gündür devam eden yangında ilçe merkezindeki ilk yangında yaşananlar ortaya çıktı. Yerleşim yerlerine çok yakın olan yangının çıkış noktasında konuşan mahalle muhtarı Mehmet Coşluoğlu, "Mahallemizde tek tesellimiz bir can kaybımız olmadı. 4 apartman ve yaklaşık 10 daire hasar gördü" dedi.

28 Temmuz günü Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi'nde başlayan ve söndürme çalışmaları sürerken kısa bir süre sonra 500 metre ileride başka bir alanda çıkarak ilçenin farklı alanlarına sıçrayan orman yangınında 10 gün geride kaldı. İlçe merkezinde ilk alevlerin yükseldiği noktada konuşan Kavaklı Mahallesi Muhtarı Mehmet Coşluoğlu, 28 Temmuz günü kendisine mahallede yangın çıktığına dair telefon geldiğini ve ardından itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyledi. Yangın tam kontrol altına alınacakken çok yakın bir noktada başka bir yangınında çıktığını söyleyen Muhtar Coşluoğlu, tek tesellinin mahallede bir can kaybının olmadığını söylerken 4 apartmanın yandığını ve 10 dairenin zarar gördüğünü belirtti. Olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığını belirten muhtar, bu habere mahalle olarak sevindiklerini dile getirdi.

"YANGINI SÖNDÜRÜRKEN BİRDEN 500 METRE İLERİSİNDEN TEKRAR BİR YANGIN DAHA ÇIKTI"

Çarşamba günü saat 13.00 civarlarında kendisini aradıklarını ve 'muhtarım mahallemizde bir yangın çıktı' diye ihbar geldiğini anlatan Coşluoğlu "Ben de itfaiye ekiplerini aradım. Yetkili arkadaşlar gelip yangını söndürmeye başladı. Bütün vatandaşlarımız ve ekipler burada seferber oldular ve tüm özveriyle yangını söndürürken birden 500 metre ilerisinden tekrar bir yangın daha çıktı oraya da yine mahallemiz ve itfaiye ekipleri özveri ile çalışarak kontrol altına almaya çalıştık. Mahallemizde tek tesellimiz bir can kaybımız olmadı 4 apartman ve yaklaşık 10 daire hasar gördü. Bu noktadaki yangınla ilgili 2 kişinin yakalanmış olması bizim için sevindirici bir haber" diye konuştu.

(Elifnaz Altürk - Ahmet Serdar Eser - Arif Kaplan/İHA)

Manavgat merkezdeki ilk yangın böyle başladı
Manavgat merkezdeki ilk yangın böyle başladı
Manavgat merkezdeki ilk yangın böyle başladı
Manavgat merkezdeki ilk yangın böyle başladı
Manavgat merkezdeki ilk yangın böyle başladı
Manavgat merkezdeki ilk yangın böyle başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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