Manavgat Kaymakamlığına Abdulkadir Demir, Didim Kaymakamlığı'na Mustafa Yiğit atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manavgat Kaymakamlığına Abdulkadir Demir, Didim Kaymakamlığı'na Mustafa Yiğit atandı

Manavgat Kaymakamlığına Abdulkadir Demir, Didim Kaymakamlığı'na Mustafa Yiğit atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Mustafa Yiğit'ten boşalan Manavgat Kaymakamlığı'na Balıkesir'in Karesi İlçe Kaymakamı Abdulkadir Demir atandı.

Mustafa Yiğit'ten boşalan Manavgat Kaymakamlığı'na Balıkesir'in Karesi İlçe Kaymakamı Abdulkadir Demir atandı.

Resmi Gazetede yayınlanan kararname ile 624 mülki amirin görev yeri değiştirildi. Antalya başta Manavgat olmak üzere bazı ilçelerin kaymakamları değişti. 20 Eylül 2017 tarihinden beri Manavgat Kaymakamlığı'nı yürütmekte olan Dr. Mustafa Yiğit, Aydın Didim Kaymakamlığı'na atanırken, Dr. Yiğit'ten boşalan Manavgat Kaymakamlığı'na ise Balıkesir Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir atandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kerem Ali Sürekli
Magazin Tarkan Ebru Şallı Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Mert Günok Mesut Özil Ozan Tufan Enner Valencia Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Manavgat Kaymakamlığına Abdulkadir Demir, Didim Kaymakamlığı'na Mustafa Yiğit atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 11:23:25. #1.14#

title