Manavgat Kaymakamı Yiğit, maskelerini çene altında takan İngiliz turistleri uyardı
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Manavgat Kaymakamı Yiğit, maskelerini çene altında takan İngiliz turistleri uyardı

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, korona virüs tedbirleri kapsamında perşembe pazarında denetimlerde bulundu.

Manavgat Kaymakamı Yiğit, maskelerini çene altında takan İngiliz turistleri uyardı
06.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:49

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, korona virüs tedbirleri kapsamında perşembe pazarında denetimlerde bulundu. Pazardaki İngiliz turistlerle sohbet eden Kaymakam Yiğit, maskesi çenesinin altında olan 2 turisti maskeyi düzgün takmaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Manavgat genelinde pazar yerleri, iş yerleri, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalar başta olmak üzere birçok noktada denetimler yapıldı.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, İlçe Jandarma Yarbay İlker Özcan ve İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan ile birlikte perşembe pazarında denetimlerde bulundu. Perşembe pazarındaki esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlar, maske, hijyen ve sosyal mesafe konularında denetlendi.

Çene altındaki maskeye uyarı

Denetimler sırasında pazarda alışveriş yapan İngiliz turistlerle de sohbet eden Yiğit, yabancı misafirleri tedbirler konusundaki hassasiyetlerinden dolayı tebrik etti. Kaymakam Yiğit, alışveriş yaparken maskelerini çenesinin altında bulunduran 2 bayan turisti de maskelerini düzgün takmaları ve tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Kaymakam Yiğit ve diğer yetkilileri gören bir İngiliz turist grubu ise, pazarda esnafın ve alışveriş yapanların korona virüs tedbirleri konusundaki duyarlılığının sevindirici olduğunu dile getirdi.

"Tedbirlere uyulması sevindirici"

Perşembe pazarındaki denetimlerin ardından kısa bir açıklama yapan Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, "Pazarda başta esnaflarımız olmak üzere vatandaşlar ve turistlerin özellikle maske ve sosyal mesafe konusundaki duyarlılığı sevindirici. Bu tedbirlere toplumun her kesiminin uyması gerekmektedir. Denetimlerimiz aralıksız sürecek" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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