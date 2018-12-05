Manavgat Kadın Hakları Kurulu Seçme ve Seçilme Hakkını Kutladı

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Fransa, İtalya, Hırvatistan, Slovenya'dan 11 yıl, Romanya'dan 12 yıl, Bulgaristan'dan 13 yıl, Belçika'dan 14 yıl, Yunanistan'dan 15 yıl, İsviçre'den ise 36 yıl önce tanındığı belirtildi.

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının 84. Yıl dönümü dolayısıyla Antalya Barosu Manavgat Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu basın açıklaması yaptı.

Komisyon üyesi Av. Derya Angın tarafından Manavgat Adliyesi önünde yapılan açıklamada, "5 Aralık 1934 tarihinde Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden biri gerçekleşerek Türk kadını, milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Genç Cumhuriyet, kadınlara bu hakkı Fransa, İtalya, Hırvatistan, Slovenya'dan 11 yıl, Romanya'dan 12 yıl, Bulgaristan'dan 13 yıl, Belçika'dan 14 yıl, Yunanistan'dan 15 yıl, İsviçre'den ise 36 yıl önce tanımıştı. Ülkemizde İlk olarak 3 Nisan 1930 tarihinde belediyelerde,26 Ekim 1933'te köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde,5 Aralık 1934'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 8 Şubat 1935'de ilk defa meclis seçimlerine katılan Türkiyeli kadınlar 17 kadın milletvekili ile ilk kez TBMM'ye girdi. Ara seçimlerde bu sayı 18'e ulaştı. Seçilen18 kadın milletvekili ile de Türkiye Cumhuriyeti, kadınların mecliste temsil oranı ile dünyada 2. sırada yer almıştır. Ülkemizde çözümünün ne yazık ki bulunamadığı kadın istismarı, şiddet, erken yaş evlilikleri, kadınlara karşı yapılan negatif ayrımcılıklar ve daha birçok içler acısı durum devam ederken bugünü anlamlandırmak oldukça zor. Türkiye'de yapılan bir araştırmanın istatistiki verilerine bakacak olursak, Türkiye genelinde kadınların yüzde 39'u fiziksel şiddete, yüzde 15'i cinsel, yüzde 42'si fiziksel veya cinsel şiddete, yüzde 44'ü ise duygusal şiddet veya istismara maruz kalmakta" dedi. - ANTALYA