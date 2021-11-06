Manavgat Jandarma KOM Şube'den otel çalışanlarına uyuşturucu eğitimi - Haberler
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Manavgat Jandarma KOM Şube'den otel çalışanlarına uyuşturucu eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manavgat Jandarma KOM Şube'den otel çalışanlarına uyuşturucu eğitimi

'En iyi narkotik polisi anne' projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otel çalışanı 150 anneye uyuşturucu eğitimi verdi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - 'En iyi narkotik polisi anne' projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otel çalışanı 150 anneye uyuşturucu eğitimi verdi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir turistik tesiste çalışan 150 kadın personele, 'En iyi narkotik polisi anne' projesi kapsamında seminer verdi. Seminere katılanlara, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin bağımlılığı ile mücadele, tedavi yöntemleri, Yeşilay Danışma Merkezi faaliyetleri ve olumsuz etkileri ile uyuşturucu madde ihbar hattı konularında bilgi verildi. - ANTALYA

Manavgat Jandarma KOM Şube'den otel çalışanlarına uyuşturucu eğitimi

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