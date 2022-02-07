Manavgat İşitme Engelliler Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonasında ikinci oldu

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Karabük'te 8 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasında finalde Gölcük'e mağlup olan Manavgat İşitme Engelliler Voleybol takımı Türkiye ikincisi oldu.

25 - 29 Ocak tarihlerinde Karabük 'te 8 takımın katılımıyla 2 grup halinde gerçekleşen İşitme Engelliler Erkek Voleybol Türkiye Şampiyonasında grubunu 2. sırada tamamlayan Manavgat İşitme Engelliler Voleybol Takımı, diğer grubun birincisi Uludağ'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde grup maçında mağlup olduğu Gölçük'e yenilen Manavgat İşitme Engelliler takımı Türkiye 2'ncisi oldu

"İkinci olduk"

Konuyla ilgili açıklama yapan Manavgat İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, "1 - 15 Mayıs tarihlerinde Brezilya'da Deaflympıcs organizasyonu olacağı için zaman yetmeyeceğinden bu sezon İşitme Engelliler Voleybol ligi, lig usulü yerine turnuva olarak gerçekleşti. Kısa sürede fazla bir hazırlık dönemimiz olmadığı ve sporcularımızın bir kısmının olmaması nedeni ile turnuvaya istediğimiz gibi gidemememize rağmen müsabakalarımızda iyi mücadele verip bütün maçlarımızı aldık. Sadece şampiyon takım ile yaptığımız müsabakaları kaybettik. Sonuç olarak güçlü rakibimiz Gölcük şampiyon olurken bizde ikinci olduk. Bizim için önemli bir başarı oldu. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı, ilçemizi en iyi şekilde temsil etmemizde bize bu mutluluğu yaşattıkları için tebrik ediyorum" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor