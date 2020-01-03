Manavgat Irmağı'nda ağaca takılı erkek cesedi bulundu
Haberler » 3. Sayfa » Manavgat Irmağı'nda ağaca takılı erkek cesedi bulundu - Haberler

Manavgat Irmağı'nda ağaca takılı erkek cesedi bulundu

Antalya'da Manavgat Irmağı'nda ağaca takılmış halde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

03.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:06
Manavgat Irmağı'nda ağaca takılı erkek cesedi bulundu

'da Irmağı'nda ağaca takılmış halde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.


Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarıhisar Mahallesi'nde ırmak kenarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. saatlerinde ırmak kenarında yürüyüş yapan ve cesedi fark eden vatandaşlar, bölgede bulunan güvenlik ekiplerine verdi. Güvenlik ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 acil ekipleri, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri geldi.


50 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedin suda ilerlerken önüne çıkan ağaca takıldığı tahmin ediliyor. Gövdesi suyun içinde kalan cesedin, dışarıda kalan yüzünün tahrip olduğu da görüldü. Ceset olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından sudan çıkarılacak.


İnceleme çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler