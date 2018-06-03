Serinlemek İçin Gireni Yutuyor! Manavgat Çayı 1 Ayda 4 Kişiye Mezar Oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Irmağı, 5 Mayıs tarihinden buyana kısa aralıklarda 4 kişiye mezar oldu. Manavgat ırmağından son acı haber dün geldi. Yüzmek için ırmağa giren 18 yaşındaki Ramazan Çalı, " Boğuluyorum, yardım edin" diye bağırdıktan sonra gözden kayboldu. Çalı'nın cansız bedeni bir gün sonra kaybolduğu yerden 600 metre aşağıda bulundu.

İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KADINI KURTARIRKEN KENDİSİ BOĞULDU

İsminin Ezgi Ç. olduğu belirlenen 2 çocuk annesi genç kadın iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra Zeynel Şenol Köprüsü'ne gelerek intihar girişiminde bulundu. Köprüde bulunan vatandaşların uyarılarına kulak asmayan genç kadın köprüden ırmağa atladı. Kadını kurtarmak için ırmağa giren Cihan Toplar isimli genç, girdaba kapılarak kaybolurken, intihar etmek için ırmağa atlayan kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

ANNE VE BABASI İLE GİTTİĞİ PİKNİKTE IRMAĞA DÜŞTÜ

Manavgat ırmağında ikinci boğulma vak'ası 18 Mayıs tarihinde yaşandı. Sarılar Mahallesinde oturan İbrahim ve Zeynep Vurkun çifti, 3 çocuğuyla birlikte Eğri Kavak Mevkiine piknik yapmaya gitti. Çocuklar oyun oynadığı sırada ayağı kayarak Manavgat ırmağına düşen 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun, anne ve babasının tüm çabalarına rağmen ırmakta kayboldu. Baba İbrahim Vurkun, oğlunu kurtarmak için girdiği ırmakta boğulmaktan son anda bir ağaca tutunarak kurtuldu.

KIZ ARKADAŞI İLE SOHBET EDERKEN SU SEVİYESİ BİR ANDA YÜKSELDİ

23 mayıs tarihinde ise akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kız arkadaşı Ş.Y. ile birlikte Manavgat ırmağının hemen kenarında bulunan kayalıklarda sohbete dalan Mustafa Tekin, Manavgat ırmağında su seviyesinin yükselmesi sonucu kayalıkta mahsur kaldı. Kız arkadaşının yüzme bilmemesi nedeniyle yardım etmek amacıyla kayalıklarda yürüyerek kıyıya çıkmak isteyen Tekin, ayağının kayması sonucu suya düştü. Girdaba kapılan Tekin bir anda suda kayboldu. Kız arkadaşı Ş.Y. ise çevreden yetişenler tarafından mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarıldı.

''BOĞULUYORUM YARDIM EDİN'' DEYİP GÖZDEN KAYBOLDU

Manavgat ırmağında son boğulma vakası ise dün yaşandı. Saat 17.30 sıralarında, Manavgat Irmağı'na giren 18 yaşındaki üniversite hazırlık öğrencisi Ramazan Çalı bir süre yüzdü. Karşı kıyıya yüzerek gidip gelen Çalı, ırmağın ortasına geldiğinde "Boğuluyorum, yardım edin" diyerek yardım istedi. Ramazan Çalı akıntılar arasında kaybolurken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ramazan Çalı'nın cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 600 metre aşağıda 1,5 metre derinlikte kolu bir dala takılı halde bulundu.