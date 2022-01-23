Manavgat'ın yüksek kesimlerine yağan kar, araçları yolda mahsur bıraktı - Haberler
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Manavgat'ın yüksek kesimlerine yağan kar, araçları yolda mahsur bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Haberler | Güncel

- Manavgat'ın yüksek kesimlerine yağan kar, araçları yolda mahsur bıraktı Bembeyaz örtü ile kaplanan yollarda çocuklar kartopu savaşı yaptı Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - - Manavgat'ın yüksek kesimlerine yağan Kar, araçları yolda mahsur bıraktı

Bembeyaz örtü ile kaplanan yollarda çocuklar kartopu savaşı yaptı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüksek kesimlere yağan Kar, hayatı olumsuz etkiledi. Araçların saatlerce mahsur kaldığı karla kaplı yollarda çocuklar ise gönüllerince eğlenerek kartopu oynadı

Manavgat ilçesi Gebece Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı, araç trafiğini durdurdu. Yangın bölgesinden ağaç taşıyan kamyon kar yağışı nedeni ile sabah saatlerinden beri bölgede mahsur kaldı. Mahrumçalı mevkiinden Güğlen Dağına giden yolda ise çok sayıda aracın yardım beklediği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan, yağan karın keyfini yine çocuklar çıkardı. Araçların kar yağışı ile ilerleyemediği yollarda çocuklar araçlardan inerek kartopu savaşı yaptı.

Manavgat'ın yüksek kesimlerine yağan kar, araçları yolda mahsur bıraktı

Manavgat'ın yüksek kesimlerine yağan kar, araçları yolda mahsur bıraktı

Manavgat'ın yüksek kesimlerine yağan kar, araçları yolda mahsur bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri

Manavgat, Antalya, Tragger, kar, Güncel, Haber

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