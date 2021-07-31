Manavgat'ın Hocalar Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına müdahale ediliyor
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Manavgat'ın Hocalar Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Yıldırım - Haberler | Güncel

Yangının çıktığı alandan yükselen dumanlar Alevlerin sıçradığı alanlar Ekiplerin yangına müdahale etmesi ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Hocalar Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangının çıktığı alandan yükselen dumanlar

Alevlerin sıçradığı alanlar

Ekiplerin yangına müdahale etmesi ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Hocalar Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manavgat'ın Hocalar Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına müdahale ediliyor
Manavgat'ın Hocalar Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına müdahale ediliyor
Manavgat'ın Hocalar Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına müdahale ediliyor
Manavgat'ın Hocalar Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yıldırım

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