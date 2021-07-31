Manavgat'ın Hocalar Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına müdahale ediliyor

Yangının çıktığı alandan yükselen dumanlar Alevlerin sıçradığı alanlar Ekiplerin yangına müdahale etmesi ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Hocalar Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.