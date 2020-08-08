Manavgat Ilıca'da korkutan orman yangını Manavgat Ilıca'da korkutan orman yangını Rüzgarın etkisiyle evlere yaklaşan yangın, zamanında müdahale ile kontrol altına alındı Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca mahallesi Çamur Mevkiinde kırsal alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektara yakın alan yandı.

Manavgat Ilıca'da korkutan orman yangını

Rüzgarın etkisiyle evlere yaklaşan yangın, zamanında müdahale ile kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca mahallesi Çamur Mevkiinde kırsal alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektara yakın alan yandı. Yerleşim yerleri yakınlarında kontrol altına alınan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Ilıca mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde Çamur Mevkiinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangına Orman İşletmesine ait 2 ilk müdahale aracı, 1 pikap, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 helikopter, Antalya Büyükşehir belediyesine ait 3 itfaiye, Manavgat Belediyesine ait 3 kepçe katıldı.

Yaklaşık 1 hektarlık kırsal alanın zarar gördüğü yangının andız ağaçları ve kamışların elektrik hattına değmesi sonucunda çıkmış olabileceği bildirildi. Yangın ve yaşanan panik vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Kaynak: İHA