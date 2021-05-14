Manavgat ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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Manavgat ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Manavgat ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Külliye Cami önünde bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabında cenaze namazı kıldı.

AGD üyeleri daha sonra ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile tekbir getirerek slogan attı.

Grup adına konuşma yapan AGD Manavgat Şube Başkanı Yardımcısı Alpaslan Karagöz, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'yı savunmak için canla başla mücadele ettiğini, yaralandıklarını, şehit düştüklerini söyledi.

Filistinlilerin davalarından, inançlarından, Allah yolunda cihatlarından vazgeçmediklerini belirten Karagöz, "Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden göğüslerini siper ettiler. Terör örgütü İsrail'in, Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır." dedi.

Etkinliğe, siyasi parti ilçe başkanları da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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