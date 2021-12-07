Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığından engellilere yönelik temsili tören - Haberler
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Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığından engellilere yönelik temsili tören

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığından engellilere yönelik temsili tören

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kutlamaları kapsamında, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca engelli vatandaşlar için temsili tören düzenlendi.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kutlamaları kapsamında, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca engelli vatandaşlar için temsili tören düzenlendi.

Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığında gerçekleştirilen organizasyonda 3 engelli vatandaşa temsili askerlik hizmeti yaptırılıp yemin töreni düzenlendi.

Plaket ve çiçek ikramlarının ardından tören son buldu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığından engellilere yönelik temsili tören

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığından engellilere yönelik temsili tören

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AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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