Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığından engellilere yönelik temsili tören
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kutlamaları kapsamında, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca engelli vatandaşlar için temsili tören düzenlendi.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kutlamaları kapsamında, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca engelli vatandaşlar için temsili tören düzenlendi.
Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığında gerçekleştirilen organizasyonda 3 engelli vatandaşa temsili askerlik hizmeti yaptırılıp yemin töreni düzenlendi.
Plaket ve çiçek ikramlarının ardından tören son buldu.