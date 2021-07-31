Manavgat için dayanışma elden ele büyüyor
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Manavgat için dayanışma elden ele büyüyor

Manavgat için dayanışma elden ele büyüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin dayanışma kampanyasıyla toplanan yardımlar, Gündoğmuş'ta başlayan ve Alanya'ya sıçrayan yangında tahliye edilen mahallelere ulaştı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin dayanışma kampanyasıyla toplanan yardımlar, Gündoğmuş'ta başlayan ve Alanya'ya sıçrayan yangında tahliye edilen mahallelere ulaştı. Dün gece yarısı, içinde su, ayran, hazır yiyecek ve çocuk bezi gibi temel ihtiyaçların bulunduğu 3 minibüs ve kamyonet Gündoğmuş'a ulaşırken sabah bir minibüs daha yola çıktı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Manavgat'ta çarşamba günü öğle saatlerinde 4 farklı noktada birden başlayan ve adeta bir felakete dönüşen yangından etkilenenler için başlattığı dayanışma kampanyası devam ediyor. Belediyenin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerindeki aşevinde yardımlar toplanıyor.

Muratpaşa Belediyesi, ilk günden itibaren Manavgat'ta yangından etkili olduğu bölgelere 36 minibüs ve kamyonet dolusu su, ayran, hazır yiyecek, çocuk bezi gibi yardım malzemesi ulaştırdı. Muratpaşa Belediyesi ekipleri, dün gece yarısı ise, Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan ve Alanya'nın Bayır ve Güzelbağ mahallelerine kadar ulaşan yangından etkilenenlere ulaştı.

Belediye aşevinde 3 minibüs, gece yarısı bölgeye giderek yardım malzemelerini bıraktı. Sabah saatlerinde ise bir minibüs su, ayran, hazır yiyecek ve çocuk bezi gibi temel ihtiyaç maddeleriyle doldurularak bölgeye gönderildi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, dayanışma kampanyasına gösterdikleri ilgi dolayısıyla herkese teşekkür ederken "Bu büyük felaketten, kenetlenerek, dayanışma içinde çıkacağız. Tüm imkanlarımızla hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Manavgat için dayanışma elden ele büyüyor
Manavgat için dayanışma elden ele büyüyor
Manavgat için dayanışma elden ele büyüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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