Manavgat Hacıobası'na Yeni Park

Manavgat Belediyesi, Hacıobası Mahallesi'nde modern bir parkın yapımına başladı.



Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hacıobası Mahallesi'nde halkın sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği modern bir parkın yapımına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, oluşturulan parkın toplam alanı 4 bin 45 metrekare olurken, yeşil alan miktarı ise 3 bin 250 metrekare olarak planlandı. Proje dahilinde 6 adet fitnes gurubu oyuncakları, çocuk oyun alanı, piknik masaları ve banklar mevcut.



Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 106 mahalle genelinde hizmet anlayışlarının, insan odaklı ve çözüm üreten bir yapıda devam ettiğini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, "Vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda tüm mahallelerimize park hizmeti götürmeye gayret ediyoruz. Çocuklarımızdan gelen park isteklerini ise geri çevirmemeye özen göstererek yeni nefes alanları oluşturmaya aynı hızla devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA