Manavgat Emniyetinden şehitler için mevlid
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ramazan ayı münasebetiyle Külliye Camiinde şehitler için Mevlit okuttu.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ramazan ayı münasebetiyle Külliye Camiinde şehitler için Mevlit okuttu.
Manavgat Külliye Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerife, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, Manavgat Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Ersoy, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla, Emniyet Müdür Yardımcıları, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Mevlid'in ardından camiden çıkan vatandaşlara Gülsuyu ve şeker ikramında bulunuldu. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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