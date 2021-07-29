Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki 10 entübe hasta tedbir amaçlı sevk edildi

Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki 10 entübe hasta tedbir amaçlı sevk edildi Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangını sebebiyle, Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki 10 entübe hastanın tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki 10 entübe hasta tedbir amaçlı sevk edildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangını sebebiyle, Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki 10 entübe hastanın tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamada, "Manavgat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye nakledilmiştir. Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir. Hizmetine devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı