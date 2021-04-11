Manavgat Bisiklet Günleri Uluslararası MTB Dağ Bisiklet Maratonu
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Manavgat Bisiklet Günleri Uluslararası MTB Dağ Bisiklet Maratonu

Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Spor
Manavgat Bisiklet Günleri Uluslararası MTB Dağ Bisiklet Maratonu

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Manavgat Bisiklet Günleri, Uluslararası MTB Dağ Bisiklet Maratonu ile devam etti.

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Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Manavgat Bisiklet Günleri, Uluslararası MTB Dağ Bisiklet Maratonu ile devam etti.

Manavgat Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi, Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Manavgat-Side Turistik Otelciler Birliği'nin (MASTOB) desteğiyle düzenlenen yarışlarda, 6 ülkeden 98 sporcu mücadele etti.

Atatürk Kültür Merkezi'nden başlayan yarışlarda, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Almanya, Sırbistan ve Avusturya'dan sporcular, Oymapınar Baraj Gölü ve Manavgat Baraj Gölü çevresinden pedal çevirdi.

Elit erkeklerde 85 kilometrelik yarışta, Ukrayna'dan Oleksandr Konuaiev birinci, Rusya'dan Maxim Gogolev ikinci ve Avusturya'dan David Schöggl üçüncü oldu.

Elit kadınlarda 74 kilometrelik yarışta, Ukrayna'dan Iryna Popova birinciliği, Ukrayna'dan Iryna Shymanska ikinciliği, Esra Kürkçü ise üçüncülüğü elde etti.

Genç erkeklerde Halil Nezir, yıldız erkeklerde Arda Topal, master 30 yaş üstünde Ahmet Çetinkaya, master 40 yaş üstünde Ataman Şekerci ve master 50 yaş üstünde Ali Rıza Fırıncı birinci sırayı aldı.

Uluslararası MTB Dağ Bisiklet Maratonu'nda dereceye giren sporculara törenle madalya ve para ödülü verildi.

Manavgat Bisiklet Günleri, 9 Mayıs'ta Antik Seleukia Yarışları ile sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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