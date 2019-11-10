Manavgat BİLSEM'de uyum sertifikaları verildi

10.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:55

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Bilim Sanat Merkezi'ne (BİLSEM) bu yıl kaydolan ve uyum eğitim programını tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.



Manavgat BİLSEM konferans salonunda düzenlenen sertifika törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, BİLSEM Müdürü Abdullah Kuşcalı, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Sertifika töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Türkiye genelinde 165 Bilim Sanat Merkezi bulunduğunu, Manavgat BİLSEM 1 yıllık geçmişe sahip olmasına rağmen Türkiye genelindeki 10 proje okuldan bir tanesi olma başarısını gösterdiğini belirterek "Öncelikle bu başarıdan dolayı okul müdürümüz başta olmak üzere emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi. İlçede bilim sanat merkezine gitmeye hak kazanan öğrencilerin daha önceki yıllarda Antalya ya da Alanya'ya gitmek zorunda kaldığını belirten Sarıdemir, Manavgat BİLSEM'in açılmasıyla 101 öğrencinin uzak mesafelere gitmekten kurtulduklarını, eğitim onların ayağına geldiğini söyledi. Bilim Sanat Merkezlerine üstün zekalı öğrencilerin alındığını belirten Sarıdemir "Bu öğrencilerimiz sınavla buraya geliyorlar. 2.3.ve 4. Sınıftaki öğrencilerimiz için her yıl yapılan sınavlarda buraya girmeye hak kazanan öğrencilerimiz gelip burada atölyelerde gelip çeşitli etkinliklere katılıyorlar. Şu ana merkezimizde bir müdürümüz bir müdür yardımcımız ve 10 öğretmenimiz var. Burada ihtiyaç oldukça yeni öğretmen alımları da olacaktır" dedi.



Konuşmaların ardından BİLSEM'e bu yıl kaydolan ve uyum eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA