Manavgat Belediyespor'un rakipleri belli oldu

27.08.2019 15:33

Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkacak olan Manavgat Belediyespor'un 7. Gruptaki rakipleri belli oldu.



2019-2020 futbol sezonunda gerçekleştirdiği transferler ile rakiplerine gözdağı veren Manavgat Belediyespor, Akşehirspor, Ereğlispor, Sarayönü Belediyespor, Kestelspor, MAKÜ, Bucak Belediyespor, Isparta 32 Spor, Sarayköy Spor, Çal Belediyespor, Ortaca Belediyespor, Yatağanspor, Karaman Belediyespor ile müsabaka oynayacak.



" O Sene Bu Sene" sloganıyla yeşil sahalardan şampiyon olarak ayrılacaklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, lig fikstirünün kendileri için hayırlı olmasını diledi.



Sözen, "2019-2020 futbol sezonunda Manavgat Belediyespor'umuz şampiyon olarak sezonu kupa ile taçlandıracaktır. Kadromuzda bulunan genç, tecrübeli isimler ve teknik heyetimiz bu başarıyı sağlayacak güçtedir. Futbol sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan emektar Manavgat Belediyespor taraftarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Biz şampiyon olacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA