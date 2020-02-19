Manavgat Belediyesinden çorba ikramı

19.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:11

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Aydınevler Mahallesi Okullar Bölgesi, Atatürk Kültür Merkezi önü ve Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu durağında vatandaşlar ve öğrenciler için çorba ikram standı kurdurdu.



Sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar ve öğrenciler, Manavgat Belediyesi'nin "Güne Sıcak Bir Başlangıç" adlı sloganıyla ikram edilen domates ve mercimek çorbalarını Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in elinden içti. Sözen, Meslek Yüksekokulu ve öğrenci yurdu önüne kurulan çorba ikram evi'ne eşi Hatice Sözen ile geldi. Sıcak çorbalarını Başkan Sözen'in elinden alan üniversite öğrencileri, hem çorbalarını içip, hem de sohbet etme imkanı buldu. Manavgat Belediyesi'nin imkanlarının kendileriyle paylaşılmasının oldukça önemli olduğunu belirten vatandaşlar ve öğrenciler yapılan hizmetten memnun oldukları söyleyerek Başkan Şükrü Sözen'e ve çalışma ekibine teşekkür etti. Sözen ise " Kış aylarımızın gelmesiyle vatandaşlarımızın ve özellikle öğrencilerimizin güne sıcak bir başlangıç yapabilmelerini sağlamak amacıyla günün ilk saatlerinde çorba ikramı yapmanın doğru olacağını düşündük. Amacımız Manavgat Belediye'mizin imkanlarını kent halkıyla paylaşmak. Bütün Manavgat halkımızı ve öğrencilerimizi çorba ikramımızdan tatmaya davet ediyorum. Herkese afiyet olsun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA