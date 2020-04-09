Manavgat Belediyesince üretilen maskeler ücretsiz dağıtıldı Manavgat Belediyesi tarafından kurulan atölyede üretilen maskeler ücretsiz dağıtılıyor.

Manavgat Belediyesi tarafından kurulan atölyede üretilen maskeler ücretsiz dağıtılıyor.

Manavgat Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan maskelerin sağlanması için dikim atölyesi kurdu. Hijyen kurallarına uygun olarak atölyede üretilen maskeler, semt pazarlarında ücretsiz dağıtılıyor. Maskeler, kurulan ekiplerle evlerinde bekleyen vatandaşlara da ulaştırıldı.

Belediye ekipleri, ilçedeki toplu kullanım alanları, kamu kurumları ve mahallelerdeki dezenfekte çalışmalarına da devam ediyor.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, salgınla mücadele için üzerilerine düşeni yapma gayretinde olduklarını belirterek, ücretsiz maske dağıtımına tüm mahallelerde ağırlık verileceğini bildirildi.

Kaynak: AA