Manavgat Belediyesi ürettiği maskeleri ücretsiz dağıtmaya başladı Manavgat Belediyesi, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu bulunduğu tüm alanlarda maske zorunluluğu getirilmesi üzerine atölyesinde üretilen maskeleri halka ulaştırmaya başladı.

Manavgat Belediyesi, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu bulunduğu tüm alanlarda maske zorunluluğu getirilmesi üzerine atölyesinde üretilen maskeleri halka ulaştırmaya başladı.

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara steril maske dağıtarak esnafı maskesiz dışarı çıkmamaları konusunda bilgilendirdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye bünyesinde kurulan ve kadınların çalıştığı maske üretim atölyesini ziyaret ederek bilgi aldı. Hijyenik ortamda üretildikten sonra yeniden sterilizasyonu gerçekleştirilerek halka dağıtılan maskeleri inceleyen Sözen, emeği geçenlere teşekkür etti.

İhtiyacı karşılayacak kadar maske stoklarının bulunduğunu dile getiren Sözen,"Belediye ekiplerimiz tüm halkımıza steril maskelerimizi evlere ulaşmak suretiyle dağıtacaktır. Tüm halkımıza yetecek maskemiz mevcut. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, sağlığımız için kurallara uymaları, topluma açık alanlarda ve özellikle pazar yerlerimizde maskelerini mutlaka takmalarıdır." dedi.

Kaynak: AA