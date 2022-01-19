Manavgat Belediyesi üreterek tasarruf ediyor

Manavgat Belediyesi, parklarda kullanılacak olan spor aletleri, piknik masası, bank ve pergoleleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki atölyede üreterek hem tasarruf ediyor, hem de ihtiyacı karşılıyor.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi, parklarda kullanılacak olan spor aletleri, piknik masası, bank ve pergoleleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki atölyede üreterek hem tasarruf ediyor, hem de ihtiyacı karşılıyor.

Manavgat Belediyesi, ekonomik zorlukların yaşandığı süreçte, kentte kullanılacak olan spor aletleri, piknik masası, bank ve pergoleleri kendisi üretiyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün uzman ekipleri, şantiye bünyesindeki atölyede harıl harıl çalışarak piknik masası, çocuk oyun grupları platformları, oturma bankları ve pergolaları üretiyor. Hünerli ellerin yaptığı banklar, oyun grupları ve pergoleler vatandaşların kullanımına sunuluyor.

"Üreterek hizmet ediyoruz"

Manavgat Belediyesi olarak hizmetlerinde üreterek tasarruf yapmayı ilke edindiklerini belirten Başkan Şükrü Sözen, kent halkına daha az maliyetle daha fazla hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Başkan Sözen, " Daha güzel, çağdaş ve yaşanabilir bir Manavgat'ı oluşturmak için çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Hizmet ve projelerimizde kullandığımız birçok malzemeyi, öz kaynaklarımızla üreterek halkımızla buluşturuyoruz. Bu ilkemizi de Manavgat Belediyesi ailesinin bütün çalışanları olarak benimsiyoruz. Daha az maliyetle daha çok iş yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA