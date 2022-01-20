MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi'nden yangınzedelere 430 ahır

ANTALYA - Manavgat Belediyesi, büyük yangın felaketi sonrasında başlattığı ahır yapımı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yangınzede vatandaşlar için 430 ahır yapıldı.

Hayvancılık sektörünün sekteye uğramaması amacıyla çalışan Manavgat Belediyesi, gönüllüler ve bazı vakıflar ile birlikte bugüne kadar 430 adet ağır yaptı. 22 mahallede yapımı biten ahırların duvarlarını gönüllü müteşebbisler yaparken, çatı imalatları Manavgat Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Ahırların tamamlanmasının ardından hayvanlar, kışı sıcak yuvasında geçirebilecek. Yangın felaketinden sonra tüm vatandaşların ihtiyaçlarına anında cevap verdiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hayvancılığın kentte sıkıntısız bir şekilde yürütülebilmesi için de gereken katkıyı sağladıklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, "Yangın sonrasında tüm vatandaşlarımızın ihtiyacına hızla yetişmeye gayret ettik. Bölgemizde hayvancılıkla geçinen birçok hemşerimiz var. Hem hayvanlarımız açıkta kalmasın, hem de hayvancılık sektörü sekteye uğramasın diye ahır, ağıl ve kümes yapımlarına hız verdik. Bu çalışmalar kapsamında bugüne kadar 430 ahır yaptık. Hayırseverlerimizin dışında belediye bünyesinde özel ekip kurarak ahır yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz" dedi.