Manavgat Belediyesi'nden Burdur Bucak'a yardım eli
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Manavgat Belediyesi'nden Burdur Bucak'a yardım eli

Manavgat Belediyesi'nden Burdur Bucak'a yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye tarihinin en büyük yangın felaketine maruz kalıp yaklaşık 60 bin hektarlık orman alanını kaybeden Manavgat bir yandan kendi yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da çevre il ve ilçelerde çıkan yangınlara destek olmaya çalışıyor.

Türkiye tarihinin en büyük yangın felaketine maruz kalıp yaklaşık 60 bin hektarlık orman alanını kaybeden Manavgat bir yandan kendi yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da çevre il ve ilçelerde çıkan yangınlara destek olmaya çalışıyor.

Manavgat Belediyesi, Burdur'un Bucak İlçesi Nar Ağacı bölgesinde meydana gelen orman yangınlarında canla başla çalışan itfaiye görevlileri ve orman işletme müdürlüğü çalışanları için yardım malzemesi gönderdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Bucak'ta yangının başladığı ilk andan itibaren itfaiye ekipleri ile görüşerek yangının seyri hakkında bilgi aldı. Başkan Sözen, çalışanların öncelikli ihtiyaçlarını hemen tespit bölgeye yardım malzemesi gönderilmesi için acil olarak bir ekip çıkardı. Manavgat Belediyesi ekipleri anında Bucak'ın Nar Ağacı bölgesine ulaşarak itfaiye çalışanları ve orman işçilerine tepe lambası, çelik tabanlı iş ayakkabısı, yangına dayanıklı iş elbisesi, yanmaz eldiven, power bank, su, buz gibi malzemeleri iletti. Yangın söndürme çalışması gerçekleştiren görevlilere, geçmiş olsun dilekleriyle Manavgat halkı adına gerekli malzemeler teslim edildi. İtfaiye ve orman çalışanları, verilen desteklerden ve duyarlılıktan dolayı Başkan Sözen'e ve tüm Manavgat halkına teşekkür ettiklerini ifade etti.

"Yaraları birlikte saracağız"

Yardımlaşmanın ve dayanışmanın en zor zamanlarda çok daha kıymetli olduğunu belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, can siperane çalışan görevlilere destek olmak istediklerini belirtti.

Başkan Şükrü Sözen, "İçimizi, yüreğimizi yakan orman yangınlarında canlarını hiçe sayarak mücadele eden görevli kardeşlerimize bizler de destek olmak istedik. Yeşil vatanı korumak için alevlerin içerisine kendini atan kahraman görevlilerimize katkımız olabildiyse ne mutlu bize. Acıları paylaşarak azaltacağız ve yaralarımızı hep birlikte saracağız. Tüm Bucak halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kahramanca mücadele den görevlilere de yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Manavgat Belediyesi'nden Burdur Bucak'a yardım eli
Manavgat Belediyesi'nden Burdur Bucak'a yardım eli
Manavgat Belediyesi'nden Burdur Bucak'a yardım eli
Manavgat Belediyesi'nden Burdur Bucak'a yardım eli
Manavgat Belediyesi'nden Burdur Bucak'a yardım eli
Manavgat Belediyesi'nden Burdur Bucak'a yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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