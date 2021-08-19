Manavgat Belediye Başkanı Sözen: "Yaraları birlikte sarıyoruz"
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Manavgat Belediye Başkanı Sözen: "Yaraları birlikte sarıyoruz"

Manavgat Belediye Başkanı Sözen: 'Yaraları birlikte sarıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manavgat Belediyesi ekipleri, yangın sonrası bir yandan mahallelerde tespit çalışması yapıp acil ihtiyaçları yerine ulaştırırken, bir yandan da evi yanıp yeni yaşam alanları oluşturulmuş vatandaşlara hayırseverlerin destekleri ile sağlanan beyaz eşya ve ev gereçlerini ulaştırıyor.

Manavgat Belediyesi ekipleri, yangın sonrası bir yandan mahallelerde tespit çalışması yapıp acil ihtiyaçları yerine ulaştırırken, bir yandan da evi yanıp yeni yaşam alanları oluşturulmuş vatandaşlara hayırseverlerin destekleri ile sağlanan beyaz eşya ve ev gereçlerini ulaştırıyor.

Manavgat Belediyesi Acil Destek Timleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım malzemelerini gerçek ihtiyaç sahiplerine planlı bir şekilde ulaştırıyor. Kentin hemen yer yerinde çalışan ekiplerden bazıları yangın felaketine maruz kalmış mahallelerde tespit çalışması yaptıktan sonra ihtiyaçları yerine ulaştırırken, bazı ekipler de evi yanıp yeni yaşam alanları oluşturulmuş vatandaşlara hayırseverlerin destekleri ile sağlanan beyaz eşya ve ev eşyalarını teslim ediyor. Yangınzede vatandaşlara gıda ve hijyen ürünlerinin dışında beyaz eşya, sandalye, masa, mutfak eşyaları, nevresim, yorgan, koltuk, gıda gibi temel ihtiyaçlardan oluşan malzemeler veriliyor.

"Yaraları birlikte sarıyoruz"

Büyük yangın felaketinde evini kaybeden vatandaşlar için zaman mefhumu gözetmeksizin yaraları sarmaya çalıştıklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen, " Evlerini kaybederek yeni yaşam alanı oluşturan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirleyerek onlara ulaşmaya gayret ediyoruz. Ekiplerimiz, bağış kampanyasında gelen yardımları doğru ellere ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışma gerçekleştiriyor. Manavgat Belediyemiz, halkının yanında olarak onların yarasını sarmaya devam edecektir" dedi. - ANTALYA

Manavgat Belediye Başkanı Sözen: 'Yaraları birlikte sarıyoruz'
Manavgat Belediye Başkanı Sözen: 'Yaraları birlikte sarıyoruz'
Manavgat Belediye Başkanı Sözen: 'Yaraları birlikte sarıyoruz'
Manavgat Belediye Başkanı Sözen: 'Yaraları birlikte sarıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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