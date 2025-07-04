Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyeye "Yolsuzluk" operasyonunda belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu bazı kişiler gözaltına alındı. Peki, Manavgat Belediye başkanı Niyazi Nefi Kara kimdir?

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI NİYAZİ NEFİ KARA KİMDİR?

Niyazi Nefi Kara, 1969 yılında Manavgat'ın Hatıplar köyünde dünyaya gelmiştir.İlk ve orta eğitimini Manavgat'ta, lise eğitimini Antalya'da tamamlayan Kara, 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Erzurum Şenkaya'da mecburi hizmetini yapmış, 1993 yılında Adana'da pratisyen hekim olarak göreve başlamıştır.

1994-2000 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda tıp uzmanlığı eğitimi gören Niyazi Nefi Kara, 2000-2008 yılları arasında Aydın ve Denizli SSK Hastanelerinde, 2008 sonrası memleketi Antalya'da Medical Park ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2011-2012 ve 2014-2015 yıllarında Antalya Tabip Odası yönetim kurulu üyeliği ile birlikte Antalya Demokrasi Güçleri Platformu ve Antalya Eşgüdüm Kurulu üyeliği yapmıştır.

Halkevleri GYK üyeliği yapan Niyazi Nefi Kara, Antalya Lisesi Mezunları Vakfı Yönetim Kurulu üyelikleri görevini yürütmüştür. Aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği, Hasta Hakları Derneği ve Türk Nöroşirurji Derneği'ne üyedir.

2015 Genel Seçimleri öncesinde Antalya'da düzenlenen ön seçimde en yüksek oyu alarak Cumhuriyet Halk Partisi 1. sıra milletvekili adayı olmuştur. Ön seçim sürecinde "halkın doktoru" sıfatına layık görülen Niyazi Nefi Kara, "halkın vekili" sıfatıyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 25. ve 26. Dönem Milletvekilliği görevi yapmıştır. 2018 yılından itibaren Uncalı Meydan Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Niyazi Nefi Kara, bu süreçte Antalya ve Manavgat için çalışmalarını ve raporlamalarını sürdürmüştür.

Niyazi Nefi Kara, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi tarafından 31 Mart 2024 Yerel Yönetim Seçimleri'nde Manavgat Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ve 2024 yerel seçiminde Manavgat Belediye Başkanı seçilmiştir.

Kendisi gibi hekim olan Hacer Ceyhan Kara ile evli olan Niyazi Nefi Kara, İpek adında bir kız, Ali Çağın adında bir erkek çocuk babasıdır.