Manavgat Belediye Başkanı kimdir? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli?

Ülke gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Şükrü Sözen izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Şükrü Sözen kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Şükrü Sözen hakkında araştırmalar yapılıyor. Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi!

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ SÖZEN KİMDİR?

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen 1964 yılında Manavgat'ta doğdu. İlk eğitimini Manavgat Çağlayan İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise eğitimini ise 1975 – 1981 yılları arasında İzmir Özel Fatih Koleji'nde tamamladı. Vatani görevini 1984 yılında İzmit Gölcük'te bitiren Şükrü Sözen, daha sonra ticaret hayatına atılmış, Sözen Ailesi'ne ait şirketlerde uzun yıllar faaliyetlerde bulunmuştur.

Sorumluluk ve görev alma bilinciyle dedesi Şükrü Sözen 17 yıl, babası İbrahim Sırrı Sözen 10 yıl süreyle Manavgat Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürütmüşlerdir. Manavgat'ta birçok yardım kuruluşu ve sivil toplum örgütünde de hizmetleri bulunan Sözen, 2009-2014 ve 2019 yıllarında yapılan yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak Manavgat Belediye Başkanı olmuştur. Üçüncü dönem belediye başkanlığını başarıyla sürdüren Başkan Sözen, 2009 yılında MATAB (Manavgat Çevre Koruma Turizm Alt Yapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği) Başkanlığını da bir dönem başarıyla yürütmüştür.

Sözen, Gençlik Merkezi, Stadyum, Kültür Merkezi, Huzurevi, Hayvan Barınağı gibi büyük yatırımlarını hayata geçirmiş, kentin içme suyu sorununu çözmüş ve Manavgat tarihinde ilk kez ırmak kıyılarını düzenleyerek kente kazandırmıştır. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kısa zamanda yaptığı başarılı çalışmalarıyla Türkiye çapında "En Başarılı Belediye Başkanı", "Güvenli Kent Hizmet Ödülü" ve "Yaşama Dokunan İnsan" ödüllerine layık görülmüştür. Evli ve 2 çocuk babası olan Şükrü Sözen, hizmet aşkıyla, Manavgat'a hizmet etmeye devam etmektedir.