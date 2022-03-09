MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat Barajı'ndan bırakılan Su, şelale esnafını harekete geçirdi

Megafonla uyarılan esnaflar malzemelerini suyun ulaşamayacağı alanlara taşıdı

ANTALYA Manavgat Barajının kapaklarının açılarak su bırakılacağına dair jandarma ekiplerinin uyarıları, şelalede bulunan esnafları endişelendirdi.

Baraj kapaklarının açılmasından yaklaşık 1 saat sonra ırmakta su seviyesi yükselmeye başlarken, işyerlerine ulaşmaması esnafları rahatlattı. Şelalede bulunan esnaflar, barajdan su bırakılacağının açıklanmasını, haberleri olması durumunda hazırlıksız yakalanmayacaklarını, malzemelerinin zarar görmeyeceğini dile getirdiler.

Sabah saatlerinde Manavgat Irmağı üzerinde bulunan Manavgat Barajının kapaklarının açılacağı ve 100 metreküp su bırakılacağının bildirilmesinin ardından, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez ve Sarılar Karakolu ekiplerince ırmak kenarında bulunan esnaflar ve vatandaşlar megafonla uyarıldı. Jandarma ekipleri, ırmak kıyısında balık avlayan vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyardı. Jandarma ekiplerinin uyarılarının ardından Manavgat Şelalesinde bulunan esnaflar, ırmağın yükselerek iş yerlerini basması ihtimaline karşın malzemelerini yüksek yerlere taşıdı.

Manavgat barajından su bırakılmasından yaklaşık 1 saat sonra ırmakta su seviyesi yavaş yavaş yükselirken şelalede turistlerin resim çektirdiği yerlere ve seyir teraslarına ulaştı. Ne var ki korkulan olmadı ve su işyerlerinin içerisine girmedi.

Su bırakılırken uyarılırsak zarar görmeyiz

Şelalede işyeri bulunan esnaflar, barajlardan su bırakılmasının doğal bir olay olduğunu belirterek "Bizim sıkıntımız gece ve haber verilmeden su bırakılması hususundadır. Bugün barajdan gelen haber, ardından jandarmanın uyarılarının ardından malzemelerimizi kaldırarak gerekli tedbirlerimizi aldık. Böyle olması durumunda kimse zarar görmeyecektir" diye konuştular.