Manavgat-Antalya Karayolunda hareket halindeki kamyonet yandı

Manavgat-Antalya Karayolunda hareket halindeki kamyonet yandı Güçlükle söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hal geldi Manavgat'ta bir içecek firmasına ait malzeme yüklü kamyonet seyir halindeyken yanmaya başladı.

Manavgat-Antalya Karayolunda hareket halindeki kamyonet yandı

Güçlükle söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hal geldi

ANTALYA - Manavgat'ta bir içecek firmasına ait malzeme yüklü kamyonet seyir halindeyken yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yangın kısa sürede yayılarak motor ve şoför mahallini kullanılamaz hale getirdi.Motor bölümünden duman çıkmaya başlayınca aracı yolun sağına çeken araç sürücüsü, yangın tüpüyle aracını söndürmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Murat Okçuoğlu'nun kullandığı 32 AAC 569 plakalı kamyonetin motor bölümünden, Hatipler Yenimahalle mevkiinde duman çıkmaya başladı. Kamyoneti yolun sağına çeken ve yol kenarındaki işyerinden aldığı yangın söndürme tüpüyle yangına müdahalede bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Kısa sürede büyüyen yangında kamyonetin motor bölümü ve şoför mahallinin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği gözlendi.

Ne olduğunu anlayamadı

Kamyoneti yolun sağına çekerek araçtan inen Murat Okçuoğlu, motordan duman çıkınca hemen aracı durdurduğunu belirterek "yol kenarında bulunan işyerine koşarak yangın tüpü aldım ve müdahalede bulundum. Ama kısa sürede büyüdü. İtfaiye 5 dakika içerisinde gelip müdahale etmesine rağmen tamamen yandı" dedi.

Kaynak: İHA