Manavgat-Antalya Jandarmadan Kedilere Sıcak Yuva

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bulunan jandarma karakollarında kedilerin aç kalmamaları, yazın sıcaktan ve kışın soğuktan korunmaları için kedi evleri yaptırıldı. Özellikle sahil kenarındaki karakollara konulan 8 kedi evi, zor durumda kalan kediler için sığınma yerleri oldu. Manavgat'ta güvenlik ve asayiş konularında çalışmalarını aralıksız sürdüren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sokak kedilerinin aç kalmaması, yazın sıcak, kışın ise soğuktan korunması için çalışma başlattı. Bu kapsamda özellikle sahil kenarındaki karakollar başta olmak üzere 8 kedi evi konuldu. Kedi evleri hem vatandaş hem de turistlerden büyük ilgi gördü. Karakollarda görevli askeri personel tarafından beslenen kediler, yemek saati geldiğinde kendiliğinden kedi evlerine geliyor.



Side Antik Kenti'nde bulunan Selimiye Jandarma Karakolu binası yanına konulan kedi evine her gün 20'den fazla kedi yemek yemek ve su içmek için geliyor. Çevrede bulunan esnaf ile tatile gelen yerli ve yabancı turistler kedi evlerine gelerek burada hayvanları severken, çocuklar da zaman zaman kedilerle oyun oynuyor.



UMARIM ÇOĞALIR



Almanya'da bir firmada güvenlik uzmanı olarak çalışan Serhat Pektaş, tatile geldiği Side'de böyle bir durumlar karşılaşınca çok şaşırdığını ve sevindiğini söyledi. Türkiye'de kediler ve sokak hayvanlarına sahip çıkıldığını görmenin ve bunu jandarmanın yapmasının kendisini çok sevindirdiğini vurgulayan Serhat Bektaş, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na teşekkür ediyorum. Umarım kediler ve diğer sokak hayvanlarıyla böyle projeleri yürüterek ve çoğaltarak daha iyi yerlere gelirler dedi.



MÜTHİŞ BİR FİKİR



Yaşadığı ülkede ve yurt dışında sistemin farklı olduğunu anlatan Pektaş, Yurt dışında sokak hayvanı bulmak çok zor. Orada sistem biraz daha profesyonel. Türkiye'deki sistem gelişme aşamasında. İlk defa Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nın katkılarıyla oluşan bu durum müthiş bir fikir diye konuştu.



Pektaş, 6 aylık oğlu Cesur Rüzgar Pektaş ile birlikte yemek yemeğe gelen kedileri sevdi.



JANDARMA SAHİPLENDİ



Side'de esnaflık yapan Veli Oktav, uygulamanın kedilerin soğuk ve sıcak havada dışarıda kalmasının önüne geçeceğini ve jandarmanın onları sahiplenmesinin kendileri açısından mutluluk verici olduğunu kaydetti. Oktav, Side'de yağmur yağmaya başladığı zaman felaket oluyor. Bu hayvanlar o zaman çok zorluk çekiyor, barınacak yerleri de yok hepsinin. Bazı hayvan severlerimiz de yardım ediyor ama komutanımız yaptığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Yaz ayları da çok sıcak zaten. Bir de hiç değilse burada kedilerimiz aynı zamanda korunuyor dedi.



HAYVAN SEVGİSİNİ GÖSTERİYOR



Kumköy Jandarma Karakolu yanında ve yürüyüş yolu üzerinde bulunan kedi evi turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Üzerinde Almanca ve İngilizce olarak sokak kedileri için barınma ve karınlarını doyurma evi olduğu belirtilen ibarelerin yer aldığı evler turistlerin ayrıca ilgisini çekiyor. Projenin çok güzel düşünüldüğünü belirten Alman turist çift bunun hayvan sevgisinin açıkça göstergesi olduğunu vurguladı.