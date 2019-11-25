Manavgat Ahmetler'de yol çalışması
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Manavgat Ahmetler'de yol çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat ilçesi Ahmetler Mahallesi'nde bozuk ve dar olması nedeniyle vatandaşın şikayetine neden olan 9 kilometrelik yolun yapımına başladı.

25.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:59
Manavgat Ahmetler'de yol çalışması

ilçesi Ahmetler Mahallesi'nde bozuk ve dar olması nedeniyle vatandaşın şikayetine neden olan 9 kilometrelik yolun yapımına başladı.


Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi'nde 14 kişilik ekiple çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, mahalle yolunun dar olan kısımlarını genişletip, bozulan şarampolleri temizliyor. Alt yapının sağlam olması için yolun bozuk olan yerlerini sert dolgu malzemesiyle doldurulup, sıkıştırıyor. Alt yapının tamamlanmasının ardından 9 kilometrelik yol yeniden asfaltlanacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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