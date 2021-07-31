Manavgat Afet Koordinasyon Merkezi
Kıymetli Manavgatlılar; Yangında evi zarar gören veya barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız, paketli yiyecek, paketli içecek, bebek bezi, bebek maması, yanık kremi, göz damlası ve benzeri her türlü ihtiyaçlarınız için aşağıdaki numaralarla iletişime geçebilirsiniz.
Kıymetli Manavgatlılar; Yangında evi zarar gören veya barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız, paketli yiyecek, paketli içecek, bebek bezi, bebek maması, yanık kremi, göz damlası ve benzeri her türlü ihtiyaçlarınız için aşağıdaki numaralarla iletişime geçebilirsiniz. 0242 740 00 20 0242 743 00 20 0242 742 94 48
Kaynak: Habermetre