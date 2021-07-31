Manavgat Afet Koordinasyon Merkezi

Kıymetli Manavgatlılar; Yangında evi zarar gören veya barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız, paketli yiyecek, paketli içecek, bebek bezi, bebek maması, yanık kremi, göz damlası ve benzeri her türlü ihtiyaçlarınız için aşağıdaki numaralarla iletişime geçebilirsiniz.