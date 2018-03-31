Manavgat'a "Yat Limanı" Projesi

Antalya Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı İnanç Kendiroğlu, Manavgat'a denizde 450, karada 350 yat kapasiteli yat limanı yapılacağını, güvenli seyir yapılmasını sağlamak ve göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla Manavgat Irmağının kameralarla takip edileceğini açıkladı.

Antalya Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı İnanç Kendiroğlu, Manavgat'da düzenlenen "Birlik Dayanışma" yemeğinde denizcilere sektörle ilgili müjdeler verdi. Kendiroğlu, 5 yıllık faaliyetlerini anlatırken sektörel sorunları da çözmeye çalıştıklarını söyledi.

TOBB tarafından yapılan denetimler sonucu üyelerine 5 yıldızlı hizmet verdikleri için Antalya DTO'ya Akreditasyon Sertifikası Belgesi verildiğini anlatan Kendiroğlu, Manavgat'ta marina yapımı konusunda da önemli adımlar atıldığını kaydetti. Manavgat Marinası'nı bölgedeki üyelerle birlikte uygulamaya koyacaklarını anlatan İnanç Kendiroğlu şunları söyledi:

"ÖTV'siz yakıt Defteri almak için üyelerimiz çok uzak ilçelerden Antalya'ya geliyordu. Şimdi Kaş, Kemer ve Manavgat Liman Başkanlıklarından ÖTV'siz yakıt defteri alabilecekler. STCW belgesi almak bir hayli zordu. Soru Bankasında bin 800 soru var. Şimdi bu sorular basitleştirilecek. Su sporcusu kendi faaliyet alanında yatçı yatçılıkla ilgili sorulardan sınava girecek. Önümüzdeki dönemden itibaren STCW belgesi sorunu kalmayacak."

Manavgat'a yat limanı

Su sporları yapan işletmelere ait ticari sürat teknelerinin boyunun uzatılacağını, bu teknelerin donatı sorunlarının giderilmiş olacağını kaydeden Kendiroğlu, Manavgat'ın yat limanı sorununda önemli yol aldıklarını söyledi.

Manavgat Marinasını bölgedeki sektörde faaliyet gösteren üyelerle birlikte uygulamaya koyacaklarını hatırlatan Kendiroğlu, "Manavgat'ta denizde 450, karada 350 yat kapasiteli olmak üzere toplam 450 dönüm alanda yat limanı kurulacak. Marinayı üyelerimizle kuracağımız ve herkesin eşit hisseye sahip olacağı şirket ile yönetmek arzusundayız. Alanya yıllardır Denizcilik okulu istiyordu. Alanya'da Denizcilik Lisesinin temelini de yakın zamanda atacağız" ifadelerini kaydetti.

Manavgat Irmağı kameralarla gözetlenecek

Kendiroğlu, Manavgat Irmağında ticari faaliyetlerde bulunan günübirlik yatçılık hizmetlerinin disiplin altına alınacağını, bölgede güvenli ulaşımın sağlanması ve göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla ırmağın kameralarla takip edileceğini söyledi. Kendiroğlu, "Irmak içinde zaman zaman tekneler hızlı seyrediyor. Bu da can ve mal güvenliği açısından tehlike yaratabiliyor. DTO olarak Manavgat Irmağını kameralarla donatacağız. Ayrıca Irmak içinde karakol oluşturulacak" dedi.

Nefes kredisi

Türkiye'nin turizmde 2 yıldır keyifsiz bir dönem yaşadığına dikkat çeken Kendiroğlu, "Nefes Kredileri'nin pazartesi yeniden başlayacağı müjdesini verdi. Kendiroğlu, "Geçen yıl 56 üyemiz Nefes Kredisi kullanmış. 150 bin lira olan bu kredi miktarı da artırılacak. Belki 250 bin liralık kredi yüzde 9.9 gibi düşük faiz oranıyla 60 ay vade ile ihtiyacı olan üyelerimiz kullanabilecek. Üyelerimizin bu taleplerini bizzat ben kendim talep edeceğim" diye konuştu. - ANTALYA