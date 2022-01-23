Manavgat'a yağan dolu, turizm merkezini beyaz örtüyle kapladı - Haberler
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Manavgat'a yağan dolu, turizm merkezini beyaz örtüyle kapladı

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Haberler | Güncel

- Manavgat'a yağan dolu, turizm merkezini beyaz örtüyle kapladı Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesinde sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı, mahalleyi adeta beyaz örtüyle kapladı.

- Manavgat'a yağan dolu, turizm merkezini beyaz örtüyle kapladı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesinde sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı, mahalleyi adeta beyaz örtüyle kapladı.

Sabah saatlerinde yaklaşık 20 dakika boyunca devam eden dolu, Kızılağaç Mahallesinin eski yerleşim ve turizm yolunda etkili olurken, yeni yerleşim alanında ise güneşli bir hava hakim oldu. Dolu yağışıyla birlikte ortalık beyaz örtüye bürünürken, bu duruma en çok sokağa dökülüp oynayan çocuklar sevindi.

Manavgat'a yağan dolu, turizm merkezini beyaz örtüyle kapladı

Manavgat'a yağan dolu, turizm merkezini beyaz örtüyle kapladı

Manavgat'a yağan dolu, turizm merkezini beyaz örtüyle kapladı

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri

Manavgat, Antalya, Turizm, Güncel, Haber

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