Manavgat'a yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manavgat'a yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı, Arif Kaplan - Güncel
 - Güncelleme:

- Manavgat'a yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, Emek Mahallesinde etkili olan dolu, mahalleyi beyaz örtüyle kapladı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - - Manavgat'a yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, Emek Mahallesinde etkili olan dolu, mahalleyi beyaz örtüyle kapladı.

Manavgat'ta 2 gündür etkili olan yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sabah saatlerinde etkili olan dolu, Emek Mahallesinin beyaz örtüye bürünmesine neden oldu. Barbaros Caddesinde yağmurla birlikte etkili olan dolu araç ve yayaları zor durumda bırakırken, mahalle aralarında adeta kar yağmış gibi ortalık beyaz örtüyle büründü.

Manavgat'a yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü

Manavgat'a yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü

Manavgat'a yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Güncel

Manavgat, Antalya, Güncel, Haber

title