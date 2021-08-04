Manavgat'a gönderilen yardım kolilerinden çıkan notlarda "birlik" vurgusu
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Manavgat'a gönderilen yardım kolilerinden çıkan notlarda "birlik" vurgusu

Manavgat'a gönderilen yardım kolilerinden çıkan notlarda 'birlik' vurgusu
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenenler için gönderilen yardım kolilerinde, duygulandıran notlar da yer aldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenenler için gönderilen yardım kolilerinde, duygulandıran notlar da yer aldı.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangından zarar görenler için Türkiye'nin dört bir tarafından yardımlar gönderildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde toplanan yardım kolilerinin içinden vatandaşların yanı sıra çocukların da notları çıktı. Çocuklar harçlıklarını, yangından zarar gören vatandaşlarla paylaştı.

Adıyaman'dan yardım gönderen Tunahan Kaya, 5 lira koyduğu notunda, "Evi yanan kardeşlerim benden size bir hediye, güle güle kullanın. Bir Adıyamanlı olarak elimden bu kadar geliyor. Sizleri seviyorum. Bu da benim harçlığım." paylaşımı çıktı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde oturan Recep Kısaoğlu da "Analarım, bacılarım, kardeşlerim. Yaşamış olduğunuz yangından dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletirken bu koliyle beraber siz yandıkça ben kavruldum. Acınız acımdır. Biliyorum yaranızı sarmak için ne yapsak azdır. Dualarımız sizinle." yazılı notla yardımını gönderdi.

Serik'ten Müzeyyen Elif Vural ise gönderdiği mektupta kendilerinin de daha önce yangın yaşadığını belirterek "Pes etmeyin, ayakta durun, savaşın sonuna kadar. Destekçinizim. Sizleri seviyoruz." dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, duygulandıran mektupları sosyal medya hesabında paylaşarak duyarlı vatandaşların çalışmalara güç kattığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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